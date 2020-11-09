Сургут, Югра, , 07:48 — REGNUM В Югре в реанимацию Сургутской окружной больницы с пневмонией на фоне коронавируса попала главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения ХМАО Людмила Катанахова. Об этом сообщают местные СМИ.

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"По всем признакам ситуация очень тяжёлая», — сообщил источник Znak.com.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре с начала пандемии на 8 ноября зарегистрировано 29 837 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 24 978 человек, 277 пациентов с COVID-19 скончались.