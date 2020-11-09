Чита, , 07:48 — REGNUM В Забайкалье снизилась заболеваемость COVID-19 среди детей и работников образования. Как сообщает сегодня, 9 ноября, пресс-служба региона, замруководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгений Гредюшко связывает этот факт с продлением школьных каникул.

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"Отмечаем снижение заболеваемости среди детей от 7 до 17 лет. Продление ограничений по каникулам имеет свой эффект. Остается рост заболеваемости среди детей от года до двух лет, количество очагов в детских садах снижается», — пояснил Евгений Гредюшко.

Глава Забайкальского края Александр Осипов поручил внимательно отслеживать изменение ситуации, принимать дополнительные решения в зависимости от эпидобстановки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 9 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 13 940 человек, причём 247 из них добавились только за последние сутки. Ранее решением Александра Осипова в школах вдвое увеличили срок каникул, они длились с 28 октября по 8 ноября. С 16 по 22 ноября введен дистанционный режим для всех классов.

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