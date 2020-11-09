Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM В Свердловской области предприятия сферы ЖКХ копят задолженность перед газовиками. Об этом сообщает пресс-служба компании «ГАЗЭКС».

По данным организации, общий размер долга за транспортировку газа составляет 77 млн рублей. Это на 10 млн рублей больше по сравнению с таким же периодом 2019 года. Среди злостных должников значатся предприятия Североуральска (20,5 млн рублей), Красноуральска (19,2 млн) и посёлка Свободный (9,8 млн).

Отметим, что по сравнению с апрелем предприятие Североуральска снизило размер задолженности. Но пока оно возглавляет ТОП должников. Как сообщало ИА REGNUM, также выросли и долги населения за газ. Наибольший размер задолженности имеется у жителей Западного округа.

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