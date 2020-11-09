Магадан, Магаданская область, , 07:46 — REGNUM В Магадане две недели врачи боролись за жизнь 34-летней беременной женщины с диагнозом «новая коронавирусная инфекция, осложненная внебольничной пневмонией». Ребёнка удалось спасти, а мать — нет.

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Женщина поступила из посёлка Ола 21 октября в инфекционный госпиталь №2 Магадана. После консилиума врачей-инфекционистов, реаниматологов, акушеров-гинекологов была определена тактика ведения женщины, направленная на сохранение жизни нерождённого ребёнка и матери.

Ситуация осложнялась тем, что введение препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции, могло привести к гибели ребёнка. Врачи были ограничены в их применении.

«Практически ежедневно наши врачи проводили телемедицинские консультации в Москве с Федеральным дистанционным консультативным центром анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и пневмоний. Мы коллегиально принимали решения и тщательно выполняли рекомендации. Тем не менее течение заболевания у беременной женщины осложнилось развитием дыхательной недостаточности. Для спасения жизни матери и ребёнка на сроке беременности 32−33 недели 3 ноября женщине провели операцию кесарева сечения. Родилась девочка в удовлетворительном состоянии, с умеренными признаками недоношенности», — рассказала «Магаданской правде» главный внештатный инфекционист Колымы Елена Кузьменко.

Новорожденную поместили в кювез и отправили в областную детскую больницу. Борьба за жизнь матери продолжилась, но у неё развилась полиорганная недостаточность.

«Самые современные, эффективные препараты и лечение, направленное на подавление «цитокинового шторма», не смогли справиться с коварной и порой непредсказуемой болезнью. 6 ноября пациентка скончалась», — добавила Елена Кузьменко.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще других женщин, заразившихся коронавирусной инфекцией, от COVID-19 умирают беременные.

Согласно исследованию, из более чем 19 тыс. обследованных беременных женщин, которые заболели COVID-19, от нового заболевания скончались 33 пациентки, в результате чего смертность среди данной категории составила 0,2%.