Пномпень, , 07:38 — REGNUM В Камбодже на прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба камбоджийского минздрава.

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Сообщается, что оба случая являются импортными. Заболевшие прибыли в столицу страны Пномпень из Японии транзитным рейсом через Южную Корею.

«На 13-й день карантина у них взяли анализы во второй раз, результаты оказались положительными. В настоящее время они содержатся в больнице Кхмеро-советской дружбы», — заявили в ведомстве.

Всего с начала пандемии в Камбодже выявили 297 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 288 пациентов, летальных случаев среди заболевших не фиксировалось.