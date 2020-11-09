Кемерово, , 07:18 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 9 ноября, выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 197 новых случаев, в субботу, 7 ноября, — 195. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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Уточняется, что за прошедшие сутки скончались четыре пациента. 311 пациентов были выписаны.

«Таким образом, вылечились уже 12 928 человек. Медицинскую помощь получают 3988 пациентов с коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 6025 человек», — говорится в официальном сообщении.