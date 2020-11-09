Чита, , 07:17 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, пересматривают маршрутизацию пациентов и увеличивают коечный фонд. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

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"Мы продолжаем наращивать коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Принято решение развернуть 30 коек на базе краевой больницы №4 в Краснокаменске, где есть возможность разграничить потоки инфекционных больных и пациентов с соматическими патологиями, а также 25 коек в Акшинской ЦРБ. Сюда будут маршрутизироваться больные коронавирусом из Акшинского и Кыринского районов», — пояснила глава краевого минздрава Анна Шангина.

По ее словам, в настоящее время в регионе действуют уже 17 моностационаров — девять в Чите и восемь в районах края. Всего в медорганизациях развернуто 1830 коек, из которых сегодня заполнено 1622, или 89%. На амбулаторном лечении сейчас находятся 2380 забайкальцев, на амбулаторном наблюдении — 8658.

Также 55 коек дополнительно развёрнуты в краевой больнице №4 Краснокаменска и Акшинской ЦРБ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 9 ноября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 13 940 человек, причём 247 из них добавились только за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пятерых человек.