Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбургской области на волю из акклиматизационных загонов выпущен табун лошадей Пржевальского — группа французского жеребца Паприки, которая состоит из семи особей. В заповеднике «Оренбургский» отметили, что эту гаремную группу с уверенностью можно назвать звездной.

Именно в этом табуне прошел период социализации уникального и единственного в мире жеребёнка-отказника. Напомним, в возрасте пяти недель лошадь Бася отбилась от матери и ушла с чужим табуном, в котором ее не приняли. Поскольку у матери Баси пропало молоко, сотрудники Центра реинтродукции взяли жеребёнка на искусственное вскармливание. После семимесячной реабилитации лошадь смогла социализироваться в гаремной группе Паприки.

«Данный выпуск можно назвать уникальным, поскольку мы впервые сделали его свободным и предоставили возможность лошадям самостоятельно покинуть акклиматизационные загоны», — сказали в Центре интродукции лошади Пржевальского. Примечательно, что сотрудники заповедника веди трансляцию выпуска лошадей, поэтому момент выхода животных на свободу можно было посмотреть в прямом эфире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в оренбургском заповеднике находится единственный в России Центр реинтродукции лошади Пржевальского. Первые шесть лошадей поступили в Оренбуржье в октябре 2015 года из Франции. За пять лет работы Центра популяция лошадей Пржевальского увеличилась до 53 особей.

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