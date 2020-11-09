Чита, , 07:11 — REGNUM В Забайкальском крае на круглосуточный режим перейдут еще два компьютерных томографа, добавится шесть дополнительных бригад скорых, которые работают с COVID-пациентами.

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Такие задачи структурам здравоохранения поставил губернатор региона Александр Осипов. Также жителям края продолжают помогать волонтёры-медики и Общероссийский народный фронт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 13 940 человек, причём 247 из них добавились только за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пятерых человек.