Чита, , 07:06 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 13 940 человек, причём 247 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пятерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 191 человек.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 114 находятся в тяжелом состоянии, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 84 человека за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число победивших COVID-19 составляет 9509 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 ноября в Забайкальском крае был выявлен 241 новый носитель коронавируса, а жертвами COVID-19 стали шесть пациентов.

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