Новосибирск, , 07:05 — REGNUM Ситуацией в туберкулезной больнице Новосибирска, где медсестра за волосы таскала трехлетнюю девочку, заинтересовалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она уточнила, что обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения.

«Друзья, по ситуации в Новосибирске, где медсестра волокла за волосы трёхлетнюю девочку, уже разбираемся, — написала Кузнецова в своём Instagram. — Уполномоченный по правам реб`нка в регионе была у девочки в больнице вместе с докторами. Сейчас разыскивают маму, так как ребёнок находится в больнице уже несколько месяцев. И это отдельная история, с которой еще предстоит разобраться».

Анна Кузнецова отметила, что медсестра отстранена от работы.

«Оправданий этому поступку нет, а вот ответственность — вполне», — подчеркнула она.

Напомним, что после проверки информации о жестоком обращении с ребёнком в туберкулезной больнице Новосибирска следственные органы возбуждили уголовное дело.

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