Тюмень, , 07:01 — REGNUM В Тюменской области действует стандартный порядок выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

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Порядок утверждён приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 года № 624н.

Тюменцам, в том числе и с признаками коронавирусной инфекции, листок нетрудоспособности оформляется с кодом «01» (заболевание) выдаётся медицинским работником после осмотра.

В связи с карантином больничный лист выдаётся при обращении в медицинскую организацию по месту жительства. Гражданам, которые контактировали с заражёнными коронавирусом, не имеют никаких проявлений заболевания и получили отрицательный тест на COVID-19, лечащим врачом оформляется листок нетрудоспособности с кодом «03» (карантин). Продолжительность отстранения от работы определяется утверждёнными сроками изоляции лиц, перенесших инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними.

Руководители организаций обо всех случаях всех выявления цу сотрудников COVID-19 должны незамедлительно сообщать в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Для контактных лиц, по согласованию с работодателем, возможен также вариант дистанционной работы. В этом случае оформление больничного не требуется.