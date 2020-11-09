Аша, Челябинская область, , 07:01 — REGNUM В Ашинской больнице Челябинской области скончались ещё два медика. Об этом пишут СМИ.

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По данным 74.ru, они находились в инфекционном отделении. В минздраве региона журналистам подтвердили эту информацию, однако причину смерти пока не уточнили, так как ещё не получена информация о проведённых патоморфологических исследованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области скончалась врач=невролог из Ашинского района. У неё был коронавирус. Всего же на Южном Урале с мая умерли уже более десяти медиков с коронавирусом.

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