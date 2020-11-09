Хабаровск, , 06:56 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил профильным ведомствам проработать вопрос вариативности дистанционного обучения школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Родители учеников уже начали обращаться в органы власти с вопросами о дальнейшей форме образования. Особенно их волнует посещение школы детьми, страдающими хроническими заболеваниями: для нового коронавируса они особенно уязвимы.

«Мнения родителей разделились. Давайте дадим возможность родителям в заявительном формате переводить своих детей на дистанционное обучение. У людей должна быть возможность выбора», — сказал хабаровский глава.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края из резервного фонда выделят минобразования и науки 21,5 млн рублей на закупку для школ и учебных заведений средств дезинфекции помещений, а также тепловизоров.