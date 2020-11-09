Бразилиа, , 06:47 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 128 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране достигло 162 397 человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии достигло 5 664 115.

Отмечается, что цифры за 8 ноября оказались практически вдвое ниже, чем сутками ранее. Предполагается, что это может быть связано с задержками в отчетности.