Тюмень, , 06:38 — REGNUM В Тюменской области умерших пациентов с COVID-19 хоронят на общих условиях. Об этом порталу 72.ru сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

«Кремация и захоронение осуществляются в общих крематориях и на общих кладбищах. Кладбища полностью готовы к проведению погребений. Участки выделяются в зависимости от необходимости», — ответили на запрос портала в штабе.

Места захоронений выбирают родственники умерших пациентов с COVID-19. Ограничений или особых правил нет, отметили в штабе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с начала пандемии на 8 ноября зафиксирована 91 смерть больных с коронавирусом.