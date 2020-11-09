Челябинск, , 06:30 — REGNUM В жилом доме в Челябинске газовые плита и котёл были установлены кустарным способом. Об этом сообщили представителям СМИ в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, также не был заключён и договор с обслуживающей организацией на техническое диагностирование. Кроме того, сейчас прокуратура проверяет соблюдение гражданами требований пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в жилом доме произошёл пожар. Женщина и её 14-летняя дочь погибли, а позднее в больнице скончался семилетний мальчик.

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