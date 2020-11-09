Петропавловск-Камчатский, , 06:29 — REGNUM В правительстве Камчатки назначены руководители четырёх профильных министерств. Стало известно, кто возглавит министерство туризма, министерство цифрового развития, министерство труда и кадрового потенциала, министерство строительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Зампредом правительства Коми стал муж Виктории Лопырёвой

Министром туризма назначена Наталия Максименко. Она ранее работала в министерстве образования и науки края, в Камчатском институте развития образования, в министерстве инвестиций и предпринимательства региона.

«В сентябре 2020 года стала победителем открытого всероссийского кадрового конкурса на позицию руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, проведённого в июле текущего года по инициативе главы региона Владимира Солодова», — уточнили в правительстве края.

Должность министра цифрового развития получил Николай Киселёв, который ранее более пяти лет был директором по работе с корпоративным и государственным сегментами хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Министром строительства назначен Андрей Дегодьев. Он с 2017 года работает в министерстве, возглавляет его с 2019.

Министерство труда и кадрового потенциала возглавила Наталья Ниценко. Она с 2009 года руководила агентством по занятости населения Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсовета Коми согласовали на пост заместителя председателя правительства Коми бизнесмена, супруга телеведущей Виктории Лопыревой Игоря Булатова.