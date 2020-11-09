Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Общенациональный режим ношения масок намерен ввести в рамках борьбы с распространением коронавируса кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, ещё до официального объявления результатов президентских выборов в стране. Об этом 9 ноября сообщает телеканал Fox News.

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Уточняется, что Байден планирует добиться этого, работая с губернаторами, а при их отказе непосредственно с отдельными округами. При этом отмечается, что Байден может столкнуться с теми же трудностями, что и его конкурент, действующий президент США Дональд Трамп.

По законодательству США, власти штатов и округов могут вводить собственные рекомендации и осуществлять собственные меры по борьбе с пандемией на местах. Федеральные власти не могут принудить выполнять рекомендуемые ими меры. Именно этот фактор может стать препоной для реализации задуманного Байденом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп задался вопросом, почему СМИ назвали Байдена избранным главой страны по итогам президентских выборов.

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