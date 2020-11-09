Владивосток, , 06:12 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки положительных тестов на коронавирус выдано 211 (207−210 в выходные), выздоровел 91 пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Приморском крае всего с начала пандемии зарегистрировано 17 227 носителей SARS-CoV-2, излечились полностью — 13 150 пациентов, не справились с болезнью 175 человек.

За весь период эпидемии проведено 497 684 теста на коронавирус.

В семи муниципалитетах края продлены школьные каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за последние сутки выявлено 238 (днём ранее — 235) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 пациентов, смертельных случаев как и накануне, нет.