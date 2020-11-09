Рига, , 05:53 — REGNUM Режим чрезвычайного положения (ЧП) вступает в силу в связи с угрозой распространения коронавируса на территории Латвии. Он продлится четыре недели, до 6 декабря. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба правительства страны.

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Решение о вводе на территории Латвии режима ЧП было принято 6 ноября по итогам заседания правительства республики и Совета по кризисному управлению. Во время действия режима ЧП будут отменены все публичные мероприятия, кроме тех, что запланированы на открытом воздухе при количестве участников до 50 человек.

Также в стране ограничивается работа торговых центров, запрещается ряд услуг, связанных с развлечениями и отдыхом. Все точки общепита будут торговать готовой едой только навынос. В период действия режима ЧП все студенты и школьники старших классов будут учиться в дистанционном режиме. За нарушение режима ограничений предусмотрен штраф в размере от 10 евро до 2 тыс. евро для физических лиц и от 140 евро до 50 тыс. евро для юридических лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении ввести режим ЧП на территории Латвии в связи с угрозой распространения коронавируса.

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