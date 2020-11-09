Мехико, , 05:52 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявил 5887 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории этой латиноамериканской страны достигло 967 825. Также за минувшие сутки в Мексике скончались 219 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на мексиканской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 95 027 человек.

Отмечается, что Мексика стало второй крупнейшей экономикой Латинской Америки после Бразилии, испытавшей рекордное падение из-за пандемии. По данным Международного валютного фонда (МВФ) такое падение составило 9% в 2020 году.