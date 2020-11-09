Новосибирск, , 05:31 — REGNUM В Новосибирской области после проверки информации о жестоком обращении с ребёнком в туберкулезной больнице возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что 6 ноября 2020 года в интернете появилось видео, на котором видно, как медсестра туберкулезной больницы берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать. Автор видео утверждает, что к подобным мерам медсестра прибегала систематически.

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«По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении медицинской сестры областной новосибирской клинической туберкулезной больницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.