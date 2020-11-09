Москва, , 05:01 — REGNUM Аномально теплая погода будет наблюдаться в азиатской части России в ближайшую неделю, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На большей части азиатской территории России аномально теплая погода прогнозируется», — приводит его слова ТАСС.

В частности, в Красноярском крае в первую половину грядущей недели температура воздуха превысит стандартные показатели на 20 градусов Цельсия. В Западной Сибири будет наблюдаться потепление на 6−10 градусов, в Средней Сибири — до 15 градусов. При этом в Новосибирской, Томской и Омской областях днем температура воздуха будет положительной.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Гидрометцентр сообщил о критической ситуации с засухой на юге России. Наиболее сложная ситуация возникла в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Также сложная обстановка с засухой возникла в Крыму.

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