Урумчи, Китай, , 04:36 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая не выявлено ни одного нового подтвержденного или бессимптомного случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения Синьцзяна, всего три пациента с COVID-19 в городском округе Кашгар были выписаны из больниц по выздоровлению за прошедшие сутки. Еще девять бессимптомных пациентов были сняты с карантина.

Всего в Синьцзяне выявлено 59 подтвержденных случаев COVID-19 в рамках недавней вспышки, все они пришлись на Кашгар. Еще 306 бессимптомных случаев было выявлено в Кашгаре и Кызылсу-Киргизском автономном районе.

С 24 октября и по 8 ноября всего 19 пациентов были выписаны из больниц региона после выздоровления, еще 46 бессимптомных пациентов были освобождены от медицинского наблюдения в регионе.