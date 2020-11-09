Хабаровск, , 04:34 — REGNUM Власти Хабаровского края из резервного фонда выделят минобразования и науки 21,5 млн рублей на закупку для школ и учебных заведений средств дезинфекции помещений, а также тепловизоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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12,2 млн рублей потратят на дооснащение необходимыми средствами детских домов, коррекционных школ и школ-интернатов. Почти 8,5 млн направят в учреждения профессионального образования. Также будут дооснащены учреждения дополнительного образования.

Ранее на эти же цели по поручению врио губернатора Михаила Дегтярёва было выделено 116 млн рублей школам и детским садам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за последние сутки выявлено 238 (днём ранее — 235) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 пациентов, смертельных случаев нет.