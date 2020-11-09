Пекин, , 04:30 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 32 новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

Общее число «импортных» заболевших в Китае с начала эпидемии достигло 3603 человек. Из общего числа новых случаев, 13 пришлось на Шанхай, шесть — на Шэньси, по четыре — на Гуандун и Сычуань, по два — на Внутреннюю Монголию, по одному — на Шаньси, Ляонин и Цзянсу, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа «импортных» случаев, 3240 пациентов было выписано из госпиталей по выздоровлении, в то время как еще 363 человек продолжают получать медицинскую помощь. Смертей за прошедшие сутки в Китае от опасной инфекции не зафиксировано.

Общее число заболевших в Китае с начала эпидемии COVID-19 достигло 86 245 человек, из которых 4634 человека скончались, 81 187 человек выздоровели.