Пекин, , 04:25 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки был выявлен один новый локальный случай COVID-19, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

Согласно информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 33 новых случая заболевания опасной инфекцией было выявлено в Китае за прошедшие сутки. Из них 32 оказались «импортными», то есть были выявлены у прибывших в Китай из-за рубежа, один оказался локальным.

Единственный локальный случай заболевания пришелся на город центрального подчинения Тяньцзинь. Также один новый случай подозрения на инфекцию был выявлен у прибывшего в Шанхай из-за рубежа. Смертей от опасной инфекции за сутки не зафиксировано.

Общее число заболевших в Китае достигло 86 245 человек с начала эпидемии. Из них 81 187 пациентов было выписано по выздоровлению. Скончалось 4634 человека за все время эпидемии.