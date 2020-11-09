Благовещенск, , 04:25 — REGNUM Житель Амурской области Самвел Казарян стал чемпионом мира по самбо. Он одержал победу на чемпионате, который проходил в Сербии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Около 400 спортсменов из более 20 стран мира принимали участие в чемпионате по самбо в Нови-Сад.

Самвел Казарян выступал в категории 82 кг. В финале он сошёлся с украинским спортсменом Дмитрием Стеценко.

Отмечается, что соревнования проходили в течение четырех дней при строгом соблюдении мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Российские спортсмены завоевали более 50 медалей, из которых 35 — золотые.

Как сообщало ИА REGNUM, кубок президента России по самбо пройдёт в Токио в феврале, несмотря на пандемию коронавируса.