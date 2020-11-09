Пекин, , 04:21 — REGNUM Всего 19 человек, переболевших COVID-19, было выписано из госпиталей Китая за прошедшие сутки, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 424 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 получают медицинскую помощь в госпиталях Китая на текущий момент. Из них восемь — в тяжелом состоянии.

ПО данным на 8 ноября на материковой части Китая было выявлено 86 245 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 81 187 человек было выписано по выздоровлению. От опасной инфекции скончалось 4634 человека.