Пекин, , 04:18 — REGNUM Число зарегистрированных доноров органов в Китае превысило 2,5 млн человек, сообщили в Обществе красного креста Китая (ОККК), передает агентство Синьхуа.

Более 30 тыс. доноров пожертвовали свои органы после своей смерти, что помогло спасти жизни более 90 тыс. человек, сообщили в ОККК. Китай запустил пилотную программу донорства органов в 2010 году. Согласно официальной статистике, за последнее десятилетие уровень донорства в стране вырос с 0,03 до 4,53 донора на миллион человек.

В настоящее время в стране насчитывается более 2800 координаторов донорства органов и 4000 добровольцев в сфере донорства органов, согласно отчету о работе по донорству органов в Китае за последние 10 лет.

Что касается законодательства, то пожертвование органов было прописано в недавно принятом китайском Гражданском кодексе. Существуют положения, в которых говорится, что ни одна организация или отдельный человек не должны обманывать, соблазнять или принуждать других жертвовать клетки, ткани или органы тела, а также все тело целиком.

Между тем, существует запрет на любую форму торговли клетками, тканями, органами тела или всем телом, согласно Кодексу. В докладе о работе отмечается, что число зарегистрированных доноров органов, как ожидается, превысит 3 млн к 2024 году.