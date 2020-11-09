Хабаровск, , 04:27 — REGNUM В Хабаровском крае за последние сутки выявлено 238 (днём ранее — 235) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 пациентов, смертельных случаев как и накануне, нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 9 ноября в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2950 коек, из них свободны — 496. На лечении находится 24 тяжёлых пациента, 19 — на аппаратах ИВЛ. Получают лечение в общем 5977 человек: 2455 — в госпиталях, 3522 — амбулаторно.

С начала пандемии в крае зарегистрировано 18 150 носителей коронавируса, 12 029 человек выздоровели, скончались 144 пациента.

Количество выявленных заболевших с 30 октября по 5 ноября увеличилось на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за прошедшую неделю выявили 745 новых случаев заражения коронавирусом. За выходные дни инфицирование лабораторно подтвердилось у 220 жителей области.