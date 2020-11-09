Пекин, , 04:07 — REGNUM Таможня Китая расследовала 3122 случая контрабанды за первые девять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Главного управления таможни КНР, данный показатель был на 9,7% ниже, чем за аналогичный девятимесячный период 2019 года. Из общего количества случаев, 1787 были связаны с уходом от пошлин и налогов на общую сумму 67,63 млрд юаней (около $10,2 млрд).

Главное управление таможни также интенсифицировало борьбу с типичными случаями контрабанды, включая нелегальный ввоз в страну иностранного мусора, изделий из слоновой кости и кокаина.