Пекин, , 04:03 — REGNUM Китайский регулятор в области телевидения выпустил новый правила с целью профилактики и наказания подделки статистических данных на радио, телевидении и в рамках онлайн-программ, сообщает агентство Синьхуа.

В недавнем документе, выпущенном Национальной администрации телевидения и радио КНР, детально перечислятся ответственность чиновников и статистиков за предоставление ложной статистической информации или мошенничества с цифрами.

Новые правила призывают ведущие властные группы на местах, государственные предприятия, институты и организации не проявлять терпимости в борьбе против подделки статистических данных и твердо расследовать все подобные случаи.

Усилия должны быть направлены на создание атмосферы, где статистический персонал и ведомства не осмеливаются или не способны или же не хотят идти на подобного рода правонарушения.