Благовещенск, , 03:57 — REGNUM В Амурской области за прошедшую неделю выявили 1127 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 7874 жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных регионального управления Роспотребнадзора.

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За прошедшие выходные дни в области выявили 331 новый случая заражения коронавирусом, за последние сутки — 167. Среди вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 107 человек (64%) болеют ОРВИ, 51 (31%) — пневмонией, девять человек (5%) переносят заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в Приамурье провели более 455 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, с понедельника, 9 ноября, в Петербурге начал действовать новый пакет запретов, ограничений и рекомендаций, призванных затормозить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. «Под удар» попали места массового скопления взрослых и детей в торговых центрах, большие игровые комнаты и массовые мероприятия.