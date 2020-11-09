Пекин, , 03:50 — REGNUM Китай выпустил обновлённую и улучшенную версию руководства по улучшению процедур проведения совещаний по вопросам наказания и обеспечения справедливости и прозрачности при выборе наказаний, сообщает агентство Синьхуа.

В рамках заседаний по уголовным делам, народные суды Китая должны гарантировать относительную независимость процедуры вынесения наказания, говорится в руководстве, вступившем в силу 6 ноября.

Народные прокуратуры должны улучшить предложения по вынесению приговора путем экспертиз и судебных расследований. Для защиты законных прав подсудимых и потерпевших руководство позволяет им делать свои предложения по вынесению приговора, обосновывая их в уголовном судопроизводстве.

Это руководство было совместно выпущено пятью ведомствами страны, включая Верховный народный суд, Верховную народную прокуратуру, Министерство общественной безопасности и Министерство юстиции.