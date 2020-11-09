Пекин, , 03:45 — REGNUM По данным на конец октября Пекин создал более 10 тыс. парковочных мест с начала года, сообщает агентство Синьхуа.

Парковочные места расположены в различных ключевых районах города и распределяются по часам в шахматном порядке, сообщили в Муниципальной комиссии транспорта Пекина.

Города также построил новых парковочные сооружения и специальные общественные пространства с парковочными местами для проживающих поблизости жителей города. Была создана база данных парковочных объектов для предоставления справочных материалов по новому планированию и строительству.