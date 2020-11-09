Южно-Сахалинск, , 03:45 — REGNUM На Сахалине за прошедшую неделю выявили 745 новых случаев заражения коронавирусом. За выходные дни инфицирование лабораторно подтвердилось у 220 жителей области, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных оперативной рабочей группы регионального правительства.

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За последние сутки было выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Девять пациентов полностью вылечились.

Всего в области с момента начала пандемии коронавирус подтвердился у 8753 человек. Выздоровели 5810 жителей, 2929 носителей коронавируса ещё проходят лечение.

За весь период пандемии в островном регионе зарегистрировали всего четыре летальных случая пациентов от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в столице России скончались более 70 пациентов с COVID-19. Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2.