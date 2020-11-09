Москва, , 03:42 — REGNUM Распространённое мнение о том, что употребляемый крепкий алкоголь якобы уничтожает вдыхаемые частицы коронавируса SARS-CoV-2 решительно опроверг врач-нарколог Руслан Исаев в своём интервью интернет-изданию «Лента.ру».

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Исаев отметил, что он уже неоднократно слышал «мифы и байки» о якобы пользе крепкого алкоголя в борьбе с коронавирусом. Врач пояснил, что все специалисты отмечают негативное влияние алкоголя на течение заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Специалист уточнил, что ни одно научное исследование не подтверждает положительного влияния крепкого алкоголя на организм человека, заразившегося коронавирусом.

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