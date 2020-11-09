Пекин, , 03:42 — REGNUM Качество воздуха в Пекине продолжило улучшаться на фоне сокращения в нем концентрации загрязняющих веществ, сообщает агентство Синьуха.

Суммарное содержание загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе Пекина сократилось на 7,1% в годовом исчислении в период с января по сентябрь текущего года до почти 39 микрограммов на кубометр, сообщили в Муниципальном бюро экологии и окружающей среды Пекина.

Всего 197 хороших дней пришлось на указанный период, что на 32 дня больше, чем за аналогичный период годом ранее, отметили в бюро. В целях борьбы за качество воздуха, город в этом году имплементировал ряд мер контроля и сдерживания концентрации летучих органических соединений в воздухе.

К примеру, власти города закрыли 110 предприятий из-за того, что они загрязняли воздух в период с января по сентябрь. ЗА первые три квартала ежемесячное выпадение пыли в городе составило 5,8 тонны на квадратный километр, что на 10,8% меньше, чем в прошлом году.