Пекин, , 03:36 — REGNUM Тридцать два тибетских буддистских монаха получили степень «Тхо-Рампа», что является высшим ученым званием в тибетском буддизме, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Пекинском китайском колледже тибетского буддизма высокого уровня, всего 33 богослова из различных направлений тибетского буддизма вроде Ньингмы и Гелуг, завершили трехлетнее обучение и выпустились из колледжа.

После прохождения квалификационных экзаменов, сдачи экзаменов и защиты диссертаций, 32 монаха получили степень, которая эквивалентна научной докторской степени.

Богословы, получившие дипломы, после церемонии вручения дипломов отдали дань религиозного уважения 11-му Панчен-Ламе Баинк Эрдини Койгийджабу, который также является вице-президентом Буддийской ассоциации Китая.

Прошедшая церемония была 16-й в своем роде. Всего 240 монахов получили степень «Тхо-Рампа» на текущий момент.