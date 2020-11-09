Ухань, Китай, , 03:01 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй выявлено четыре новых подтвержденных случаев COVID-19 и два новых бессимптомных случая, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Все новые случаи являются «импортными» и были выявлены среди прибывших в страну из Индонезии. Пациенты и бессимптомные носители прибыли в Международный аэропорт «Тяньхэ» города Уханя из столицы Индонезии города Джакарты рейсом SJ3124 авиакомпании Sriwijaya Air 6 ноября.

Пациенты были направлены в специальные медицинские учреждения на лечение, в то время как бессимптомные носители и 98 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими, были помещены на карантин.

Всего в Хубэе было выявлено 68 147 случаев заболевания COVID-19, из которых 63 627 пациентов было выписано из больниц, еще 4512 человек скончались.