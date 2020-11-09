Дакка, , 01:47 — REGNUM В Бангладеш общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 420 тысяч, сообщает служба здравоохранения страны.

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В частности, за 8 ноября в Бангладеш выявили еще 1474 инфицированных SARS-CoV-2. Теперь в стране общее число выявленных зараженных коронавирусом нового типа с начала пандемии составляет 420 238. Также за минувшие сутки в Бангладеш скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 6067 человек.

Отмечается, что 8 ноября в Бангладеш выздоровели 1577 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число выздоровевших в стране выросло до 338 145.