Сингапур, , 00:59 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Отмечается, что оба заболевших прибыли в Сингапур из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 58 056. Также за 8 ноября из медучреждений Сингапура выписали еще семерых выздоровевших пациентов. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 57 975 человек.

В настоящее время в Сингапуре получают лечение 33 пациента с коронавирусной инфекцией. Их состояние врачи оценивают как стабильное.