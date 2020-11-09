Нейпьидо, , 00:32 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 1029 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Мьянмы достигло 61 377. Также за 8 ноября в стране скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Мьянме стали 1420 человек.

Отмечается, что уже 45 756 пациентов смогли выздороветь. Всего в Мьянме провели 794 933 тестов на выявление коронавирусной инфекции.