Бишкек, , 23:25 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии завершило первый этап исследования населения на коронавирусную инфекцию, проходившее с июля по октябрь 2020 года при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения.

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Целью исследования является изучение популяционного иммунитета к COVID-19 у населения республики в зависимости от пола, возраста и места жительства, с последующей разработкой ответных мер для борьбы с распространением коронавируса.

Результаты проведенного исследования показали, что на начало августа 30,8% киргизстанцев имели антитела к вирусу SARS-CoV-2.

При этом высокий уровень серопревалентности* к коронавирусу отмечен в Нарынской области — 62,7%, в столице Киргизии — 52,2%, в Чуйской области — 50,3%, в Таласской области — 49% и в Иссык-Кульской области — 46%.

Низкие показатели выявления антител к коронавирусной инфекции отмечены на юге республики: в Ошской области — 16,3%, в «южной столице» Киргизии, городе Оше — 14,6%, в Баткенской и Джалал-Абадской областях — по 13%

Анализ динамики заболеваемости показал, что в октябре зафиксирован рост заболеваемости в регионах, где был низкий процент коллективного иммунитета по сравнению с регионами, где отмечался высокий уровень.

* Серопревалентность — это число людей в популяции, у которых положительный результат теста на конкретное заболевание основан на серологических образцах (сыворотка крови)