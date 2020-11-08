Загреб, , 22:59 — REGNUM 8 ноября в столице Хорватии Загребе прошла масштабная акция протеста против ограничительных мер национального штаба гражданской защиты, введённых для борьбы с коронавирусом. Протест был организован группой в социальной сети под названием «Мы требуем отменить меры национального штаба гражданской защиты». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Для участия в протесте, несмотря на запрет собраний в стране, на площади Бана Елачича собралось около тысячи граждан Хорватии. Протестующие скандировали лозунги, осуждающие действия хорватских политиков, кризисного штаба и средств массовой информации.

Участники протеста требовали прекратить «делать им ядовитые прививки, промывать мозги лживой пропагандой угрозы вымышленной пандемии коронавируса». Митингующие также высказали предположение о том, что семьям умерших «дают большие деньги, чтобы написать о том, что они скончались от коронавируса».

Напомним, что в Хорватии 8 ноября выявили 2 543 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране возросло до 15 678 человек.