Анкара, , 22:22 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 2516 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 395 255. Такие данные приводит 8 ноября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 84 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 10 887.

За весь период с начала пандемии в стране излечились более 338 тысяч пациентов, в том числе 2018 человек — за последние 24 часа.

Напомним, днём ранее турецкие власти сообщали о выявлении более 2400 случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение, согласно которому, работа целого ряда заведений в Турции должна будет завершаться до 22:00 в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа.

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