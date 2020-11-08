Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 50 млн человек. Об этом 8 ноября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Взятие анализа на коронавирус (сс) Francisco Àvia Hospital Clínic

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По данным университета, всего к настоящему времени в мире было выявлено 50 052 204 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 1 253 110 и что в настоящее время более 32,8 пациентов вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября американский институт Джонса Хопкинса сообщил, что за минувшие сутки в США было выявлено более 126 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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