Минск, , 19:04 — REGNUM В Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 500 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в стране. Об этом 8 ноября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

ОМОН. Минск (с) ИА REGNUM

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Так, в настоящее время в обновлённом списке числится уже 523 человека. Ранее сообщалось о задержании более 350 активистов в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября в Минске и других городах Белоруссии проходят акции протеста активистов, недовольных результатами выборов главы государства.

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